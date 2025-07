João Leite apresentou candidatura com lágrimas, pedidos de desculpa e ambição de fazer Santarém avançar

A apresentação da candidatura de João Teixeira Leite (AD) à Câmara Municipal de Santarém juntou na Praça Serra do Pilar mais de três centenas de pessoas, num final de tarde de terça-feira carregado de emoções e algumas provocações. O actual presidente da autarquia começou por se dirigir aos pais. “Ao meu pai e à minha mãe que me ensinaram os valores da seriedade, honestidade, humildade e o valor do trabalho. Só com trabalho permanente e diário conseguimos atingir os nossos objectivos. Hoje consigo perceber o quão importante foi começar a trabalhar desde muito cedo porque o valor do trabalho, do empenho e da dedicação são essenciais para quem está ao serviço público”, disse.

Mas foi quando se dirigiu à mulher e aos filhos que João Leite deixou escapar a emoção na sua voz. “Não posso deixar de falar da Carla, a minha mulher, que tem sido um pilar fundamental nas minhas ausências. Quero dizer ao José, à Leonor e à Sofia, os meus filhos, um obrigado mas também deixar um pedido de desculpa. É por vocês, pelos filhos e pelos netos de Santarém que nós todos estamos aqui a olhar para o futuro; para garantir que os jovens de Santarém vão ter todas as oportunidades para trabalharem, criarem as suas famílias, na certeza de que podem descobrir o mundo, mas levam sempre Santarém no coração e têm sempre vontade de regressar, porque esta que é capital do Ribatejo tem tudo para oferecer”, vincou.

João Leite, que prometeu apresentar a sua equipa nas próximas semanas, destacou que nos escolhidos “nenhum precisa da política para viver”. “Nenhum deles fez de Santarém a sua segunda escolha. Para nós Santarém é sempre a primeira escolha. (…) a nossa visão é clara. Um concelho com mais ambição, melhor qualidade de vida e oportunidades para todos crescerem, viverem em segurança e serem felizes”, disse, acrescentando: “vamos continuar a fazer tudo para que Santarém tenha cada vez mais investimento privado. E os 414 milhões de euros em curso e todo o potencial da nossa centralidade são aposta. Temos muito investimento para fazer na habitação. Na saúde estamos hoje a investir quase dois milhões de euros. No próximo mandato vamos reforçar a aposta nas novas tecnologias, mas também na cultura. Temos orgulho no investimento que fazemos nas festas e na nossa identidade. Vamos continuar a apostar na promoção de grandes eventos com tudo o que isso traz de bom para a nossa economia,”, disse, sublinhando a aposta na regeneração urbana e no projecto de ligação entre a zona ribeirinha e o planalto. “O Tejo, no próximo mandato, vai ser devolvido de uma vez por todas a Santarém. É este trabalho para o qual estamos todos convocados. Temos uma vontade inabalável de servir Santarém. O melhor ainda está por vir.

Gustavo Reis para a assembleia e novidades nas juntas

Gustavo Reis é o homem escolhido como cabeça de lista à Assembleia Municipal de Santarém. O director do Serviço de Pneumologia e do Departamento de Medicina da Unidade Local de Saúde da Lezíria, também a exercer no Hospital CUF Santarém e na clínica Affidea, disse recentemente em entrevista a O MIRANTE que quer ter uma participação activa na política local e que está muito entusiasmado com o projecto de João Leite. Na apresentação ficou também a conhecer-se os candidatos às assembleias de freguesia: Abitureiras – Adriana Madeira; Abrã – Susete Jesus; Alcanede – Manuel Joaquim Vieira; Alcanhões – Margarida Eloy; Almoster – Telmo Tomé; Amiais de Baixo – Nelson Martins; Arneiro das Milhariças – Gonçalo Amaro; Moçarria – Livia Ribeiro; Pernes – Sérgio Tormenta; Póvoa da Isenta – José João Pedro; Vale de Santarém – Ana Chagas; Gançaria – Orlando Félix; São Vicente do Paúl – Susana Branco; Vale de Figueira – Rui Vassalo; UF Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém – Guida Botequim; UF Azoia de Cima e Tremês – António Bento; UF Casével e Vaqueiros – Miguel Tomás; UF Romeira e Várzea – Filipe Carvalho; UF Cidade – Alfredo Amante.