Lixo depositado em locais impróprios é problema crónico em freguesias de Torres Novas

O lixo acumulado nas ruas, nas sarjetas e junto a ecopontos está a tornar-se num problema crónico e difícil de resolver em algumas freguesias do concelho de Torres Novas. Na última reunião pública do executivo da Câmara de Torres Novas os presidentes de junta de Assentis e da União de Freguesias de Olaia e Paço queixaram-se da falta de civismo da população e pediram ao município que aposte em sensibilização e tenha mão pesada para com os prevaricadores.

“Existe carradas de lixo por tudo quanto é lado junto aos ecopontos, na serra (…) no meio da aldeia de Assentis existe um monte de material de fibrocimento há tempo a mais. Sei que a câmara já aplicou coimas só que o produto continua lá”, criticou o autarca de Assentis, Leonel Santos.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.