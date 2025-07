Ourém inaugura totens de promoção turística

Na tarde de 23 de Junho, o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, inaugurou formalmente os novos totens de promoção turística. O momento de carácter simbólico, representa a entrada em funcionamento dos 10 totens instalados em vários pontos estratégicos do concelho, que têm como objectivo valorizar os principais produtos turísticos de Ourém, consolidando a identidade do território e convidando quem o visita a descobrir o muito que o concelho tem para oferecer, da história e património à natureza e cultura.

Acompanhado da vereadora Micaela Durão e do presidente da Junta de Freguesia de Fátima, Humberto Silva, Luís Miguel Albuquerque referiu que “a identificação de alguns dos nossos principais produtos turísticos é importante para que todos os que nos visitam, e até quem aqui vive, possa conhecê-los e valorizá-los”. A colocação destes totens insere-se numa estratégia mais ampla de comunicação e valorização do território, pensada para consolidar a presença de Ourém enquanto destino turístico, bem como espaço de pertença e orgulho para os que cá vivem.