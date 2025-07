Piloto ferido com gravidade após queda de avioneta em Benavente

Uma avioneta que se encontrava a realizar trabalhos agrícolas em campos de arroz despenhou-se no sábado à tarde numa herdade localizada no concelho de Benavente.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o piloto da aeronave ficou ferido com gravidade.

O alerta foi dado pelas 18h32, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros de Salvaterra de Magos e de Benavente, bem como meios do INEM e da GNR. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém também foi accionada.

As autoridades investigam as causas do acidente.