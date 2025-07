Três feridos em choque frontal antes da Ponte da Chamusca

partilhe no Facebook

A colisão com choque frontal no Dique dos 20 entre a Golegã e Ponte da Chamusca (N243) causou esta manhã de sábado, 5 de Julho, três feridos ligeiros, dos quais um encarcerado, transportados ao hospital de Abrantes. No local estiveram 11 operacionais e quatro meios.