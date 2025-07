Voluntariado jovem pela floresta já arrancou em Ourém

O dia 1 de Julho marcou o arranque do projecto de “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas”, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), com o município de Ourém a participar enquanto entidade parceira. O vereador da Câmara Municipal de Ourém, Rui Vital, os comandantes dos Bombeiros Voluntários de Ourém, Caxarias e Fátima, a GNR e a Protecção Civil acolheram os jovens voluntários no Auditório do edifício-sede do município.

O programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas” visa envolver jovens entre os 14 e os 18 anos na promoção da preservação ambiental e na protecção dos ecossistemas florestais, especialmente durante o período crítico de incêndios. A iniciativa tem como principais objectivos reforçar a rede de vigilância em zonas florestais, colmatando áreas identificadas como “zonas sombra”, de acordo com o mapa de intervisibilidades dos postos de vigia e sistemas de videovigilância; assegurar uma detecção célere e precisa de focos de incêndio; confirmar alertas e contribuir para a eficácia dos dispositivos de vigilância e resposta.

Além da vertente de protecção ambiental, este programa proporciona aos jovens uma ocupação dos tempos livres durante o Verão, através de actividades com interesse comunitário, fomentando o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, bem como o espírito de cidadania activa e voluntariado. Os projectos decorrem diariamente, de segunda-feira a domingo, entre 1 de Julho e 1 de Setembro, em três zonas estratégicas do concelho.