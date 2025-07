Amigos do Passeio Clássico celebraram 7º aniversário com passeio e animação nas Fontainhas

A Associação Amigos do Passeio Clássico (APC), das Fontainhas, em Santarém, comemorou entre 20 a 21 de Junho, o seu sétimo aniversário com um programa marcado pelo convívio, o espírito motard e muita animação. O momento alto das celebrações aconteceu no sábado, dia 21, e contou com um passeio que reuniu cerca de 45 motards e com um espectáculo de saltos de motocross.

O tradicional passeio partiu da sede da associação até Alcanede e voltou a ser um dos pontos mais aguardados do evento, seguindo-se um almoço-convívio com sócios, amigos e representantes de cerca de 12 grupos motards. Em declarações ao O MIRANTE, o presidente da APC, José Baeta, destacou o simbolismo deste aniversário, visto que é o primeiro a ser celebrado com a sede devidamente reabilitada, desde que a associação abriu oficialmente o espaço a 25 de Abril de 2024. O dirigente sublinhou o contraste entre o estado do espaço há um ano e as melhorias visíveis actualmente, permitindo agora acolher qualquer grupo ou visitante com “condições dignas e acolhedoras”. José Baeta referiu também que ainda estão trabalhos em curso no exterior da sede, onde está a ser construída uma zona de parqueamento para garantir melhores condições de segurança e preparar o espaço para eventos de maior dimensão no futuro.

Num evento que, segundo José Baeta, superou as expectativas de dirigentes e associados, a tarde de sábado prosseguiu com muita animação ao som da banda Trio D’Ataque, que preparou o ambiente para um dos momentos mais aguardados do dia: a demonstração de saltos de motocross. O espectáculo foi protagonizado pelos jovens pilotos Martim Maria e Rúben Fernandes, ambos com 18 anos e experiência no Campeonato Nacional, encerrando com chave de ouro um dia marcado pelo companheirismo e pela partilha da paixão pelas motas.