Pancadaria mancha noite do Colete Encarnado

Um conjunto de desacatos entre jovens, a maioria embriagados, junto ao Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira entre vários jovens na madrugada de domingo, 6 de Julho, obrigou a Polícia de Segurança Pública a intervir à bastonada para manter a ordem nas ruas, confirmou a O MIRANTE fonte policial. Os desacatos aconteceram na noite principal da festa do Colete Encarnado. Os agentes intervieram depois das queixas de alguns moradores sobre o que estava a acontecer e vários jovens desobedeceram às ordens da polícia, que foi obrigada a realizar uma intervenção mais musculada para dispersar os grupos envolvidos. Pelo menos duas pessoas terão sido identificadas pelas autoridades na sequência dos desacatos, nenhuma delas do concelho. Esta não é a primeira vez que a noite de sábado no Colete Encarnado fica manchada por casos de violência. Em anos anteriores há registo de um jovem ferido no lançamento de um foguete e também, há dois anos, uma carga policial para controlar desacatos levou o município a tomar uma posição pública sobre o assunto, garantindo que sempre se trataram de casos isolados.