Rita Rosa faz sucesso nas redes sociais a inspirar famílias a passar tempo de qualidade

Quando Rita Rosa foi mãe, há 11 meses, estava longe de imaginar que a sua vida profissional ia dar uma volta de 180 graus. Médica veterinária, começou por criar, ainda durante a licença de maternidade, uma lista de actividades que gostava de fazer com o filho Henrique. Dessa lista acabou por nascer um livro de aventuras para pais e filhos e a vontade de o partilhar com outras famílias. Criou a página de Instagram ‘mdreamsbook’ para o divulgar através da partilha de vídeos das actividades que fazia com o filho e hoje é seguida por 479 mil pessoas.

“Comecei com zero seguidores e, no início, o crescimento foi lento. Estava a dar os primeiros passos, não sabia nada sobre redes sociais”, conta a O MIRANTE a médica veterinária natural de Torres Novas e a residir em Santarém, explicando que o salto aconteceu quando começou a partilhar o seu dia-a-dia, incluindo actividades e canções que fazia e cantava com o bebé. Aos poucos a página de Instagram foi-se tornando numa “espécie de álbum de recordações” onde constam marcos importantes de desenvolvimento do seu bebé e, que é, fonte de inspiração para muitas famílias.

“Agora, dedico cada vez mais a página à parentalidade consciente, à luta contra a exposição precoce a ecrãs e à metodologia Montessori [método educacional que respeita a autonomia e desenvolvimento natural da criança]. Oiço muitos pais dizer que quando estão com os filhos não sabem o que fazer com eles”, refere a influenciadora que através da sua página dá sugestões de actividades de acordo com a idade do bebé, para as famílias se divertirem e aprenderem em conjunto.

Com o simpático Henrique como personagem principal, os vídeos editados por Rita Rosa são um sucesso, alguns virais, com o mais visto a somar 46 milhões de visualizações. A maioria dos vídeos, explica, requer edição, “mas o improviso e a espontaneidade” são o que mais cativa os seguidores. “Quanto mais natural, mais as pessoas gostam de ver”, afirma, confessando que ajuda “ter um bebé muito bem-disposto e sorridente, que alinha nas actividades que a mãe lhe prepara com muita boa disposição”. Também o pai, médico otorrinolaringologista, alinha nas ideias de Rita e participa em alguns vídeos.

Apesar de apenas querer mostrar um pouco do seu quotidiano, “com o objectivo de inspirar outros pais a passarem mais tempo de qualidade com os filhos”, a sua presença na rede social acaba por ser um segundo trabalho, com Rita Rosa a sentir pressão para estar sempre a produzir conteúdo. “É cansativo, especialmente a nível mental. Estou sempre a pensar: o que vou publicar hoje ou como posso organizar o conteúdo desta semana”, conta, explicando que com o crescimento da página passou a ter de reservar tempo para “planear e organizar as publicações” até porque trabalha com marcas que exigem publicações com determinada frequência e, por vezes, com datas marcadas”, que não pode falhar.

No início era sempre Rita Rosa a contactar as marcas com as quais gostava de trabalhar. Agora, revela, começa a receber propostas. De fraldas, a roupa, brinquedos e produtos de higiene, tem marcas a quem vende vídeos onde mostra a utilidade do produto no dia-a-dia com a maioria a não exigir aprovação prévia, porque, acredita “a espontaneidade e a simplicidade do quotidiano acabam por resultar melhor do que algo mais comercial”. Sobre as marcas, diz, não é com qualquer uma que trabalha. “Há propostas e produtos que não uso no dia-a-dia ou nos quais não acredito. E se não for sincero nem espontâneo, não funciona, nem para a marca, nem para mim”, afirma.