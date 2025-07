Alunos de Abrantes na final de concurso com projecto para reduzir poluição ambiental

A CIM Médio Tejo esteve representada na final do Concurso Regional de Ideias de Negócio nas Escolas 2025, através do projecto “Transformando Lixo Plástico em Filamento para Impressoras 3D”, desenvolvido pelos alunos do 10.º ano da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Fernandes, do Agrupamento de Escolas n.º 2 de Abrantes. A equipa representante do Médio Tejo foi a vencedora do projecto Atégina – Educação para uma sociedade circular, promovido pelo Tagusvalley. A proposta apresentada tem como objectivo contribuir para a redução da poluição ambiental, através da reutilização de garrafas de plástico PET, que são transformadas em filamento para impressoras 3D. O processo envolve a limpeza, separação, moagem e produção do filamento, que poderá depois ser utilizado na criação de diversos objectos do quotidiano, utensílios e peças para reparação, promovendo uma economia mais circular e sustentável.

“A CIM Médio Tejo congratula os alunos envolvidos, bem como todos os docentes e entidades parceiras que colaboraram neste projecto, destacando o empenho e inovação demonstrados na representação da região”, lê-se em nota de imprensa. O projecto vencedor desta edição foi “VespAlert – Sistema IoT inteligente para deteção da Vespa Asiática”, da Escola Profissional de Trancoso. O evento incluiu ainda várias actividades que permitiram aos estudantes explorar a oferta formativa do Instituto Politécnico de Coimbra e da Universidade de Coimbra, proporcionando um ambiente de descoberta, interação e aprendizagem.