Autarcas da Póvoa e Forte da Casa lamentam morte de António Tolentino e Albano Tavares

A Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa cumpriu um minuto de silêncio pelos falecimentos de António José Nogueira Tolentino e Albano Tavares. Os votos de pesar foram apresentados pela bancada do Partido Socialista no início da reunião. António José Nogueira Tolentino, antigo autarca eleito pelo Partido Social Democrata (PSD), desempenhou funções entre os anos de 1988 e 2005, tendo sido amplamente reconhecido pelo seu empenho em prol do desenvolvimento da comunidade do Forte da Casa. Para além da actividade autárquica, destacou-se igualmente pelo envolvimento no movimento associativo local, nomeadamente no União Desportiva e Cultural do Forte, na ASSAF e no GrutaForte Teatro.

Albano Tavares, antigo Presidente da Associação de Reformados, Idosos e Pensionistas do Forte da Casa (ARIPFCA), mereceu reconhecimento pela dedicação e trabalho em prol da comunidade, especialmente com a população sénior da freguesia.