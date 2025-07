Dois reclusos fogem da prisão de Alcoentre por zona sem vigilância activa

Dois reclusos, de 37 e 44 anos, escaparam na segunda-feira, 7 de Julho, do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, em Azambuja, numa fuga que ocorreu pelas 18h30.

Segundo informações recolhidas pela televisão SIC, os dois homens fugiram por uma zona do perímetro onde as torres de vigilância estão desactivadas, alegadamente devido à falta de guardas prisionais. Também as câmaras de videovigilância estavam inoperacionais no momento da fuga.

Os reclusos terão utilizado uma corda para concretizar a evasão. Ambos cumpriam penas pelos crimes de tráfico de droga e roubo.

Até ao momento não foi revelada informação oficial por parte da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais sobre a fuga ou eventuais diligências em curso para a recaptura dos evadidos.