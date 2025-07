Nova direcção da ACES quer dinamizar associação com foco na revitalização do comércio local

A nova direcção da ACES, com sede em Santarém, está empenhada em dar uma nova dinâmica à associação, captando mais associados e revitalizando o comércio local, sobretudo no centro de Santarém. Cerca de 80 por cento dos elementos da Associação Comercial, Empresarial e de Serviços dos concelhos de Santarém, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo e Chamusca são da capital de distrito pelo que é importante esbater esta diferença captando mais associados dos outros cinco concelhos e trabalhar para ter uma presença forte nessas zonas. Diogo Ramos, eleito novo presidente na quinta-feira, 26 de Junho, assume que vai em conjunto com os restantes órgãos sociais fazer tudo para “defender, de forma exaustiva e cirúrgica, os interesses de todos.

O dirigente chama a atenção para o centro histórico de Santarém, “centro nevrálgico do comércio tradicional”, onde diz ter contado “mais de uma centena de lojas fechadas”. Diogo Ramos sublinha que nota desalento nos comerciantes e constata que as ruas estão vazias. “Creio que temos de reinventar processos para reverter esta situação”, sublinhou perante os associados que marcaram presença na eleição e tomada de posse. E realça que, para que esta direcção possa trabalhar com eficiência, é necessária a ajuda de todos.

Diogo Ramos recorda que a associação já teve altos e baixos, que foi mais influente em determinadas alturas do que noutras, mas que resistiu ao fim da monarquia e teve um papel preponderante no Estado Novo. Constituída em 1875 é nos dias que correm um “instrumento necessário para ser ainda mais a voz activa na defesa dos interesses de todos os associados”. Como acções para o mandato até 2027, estão previstas acções como atrair investimento, liderar a implementação de projectos empresariais estruturantes ou gerir infra-estruturas de apoio às actividades económicas locais. A direcção vai elaborar um plano de actividades que se pretende ter a participação de todos.

A nova direcção é constituída pelo presidente Diogo Ramos, coadjuvado pelo vice-presidente André Vicente, o tesoureiro Ricardo Wenceslau e o secretário Filipe Esménio. Como vogais foram eleitos Francisco Calheiros, Marta Freitas Lopes, António Braga, Sancho Mesquita, Ana Neves e Gonçalo Beirante. O conselho fiscal é composto por João Pedro Bento (presidente) e os vogais Amélia Pina e Nuno Graça. Na assembleia geral o presidente é Luís Silva, seguindo-se Ricardo Gonçalves (vice-presidente), Gonçalo Eloy e Sérgio Santos (secretários).