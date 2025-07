Passagem de nível do Adarse tem os dias contados mas continua a matar

Linha do Norte que atravessa a região ribatejana é a mais mortífera do país. Acidente recente tirou a vida a um condutor de 83 anos que tinha ido a um armazém na zona da antiga Argibay, junto ao Casal do Adarse em Alverca. No último ano registaram-se 22 acidentes em passagens de nível.

A passagem de nível do Adarse, em Alverca do Ribatejo, tem os dias contados mas enquanto não é definitivamente fechada ao trânsito continua a ceifar vidas e na última semana um acidente aparatoso entre um automóvel e um comboio Intercidades provocou a morte a um homem de 83 anos. O condutor, apurou O MIRANTE, não é residente no concelho de Vila Franca de Xira e estava de visita a um dos armazéns na zona da antiga Argibay.

Segundo alguns moradores do Casal do Adarse, o condutor terá visto as cancelas a fechar e acelerou, estando já a meio da linha quando o acidente aconteceu. A viatura acabou abalroada pela composição que circulava no sentido sul-norte e foi arrastada pela linha durante 200 metros. O acidente, ocorrido pelas 17h45, condicionou fortemente a circulação de comboios na Linha do Norte, durante quase quatro horas.

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP), que gere a rede ferroviária nacional, já veio garantir que o sistema da passagem de nível automática estava a funcionar correctamente. Este não é o primeiro acidente mortal naquela passagem de nível, que os moradores da zona defendem que há muito já devia estar encerrada ou melhor sinalizada. Em 2021, como O MIRANTE noticiou, outro condutor perdeu a vida no local. Recorde-se que o loteamento privado previsto para a zona do Adarse em Alverca, que tinha como contrapartida a construção de uma passagem superior pedonal e rodoviária sobre a Linha do Norte, não avançou e, por isso, para poder eliminar a passagem de nível o município avançou a expensas próprias com a compra dos terrenos necessários para construir a passagem superior.

A compra do terreno, em 2022, custou 62 mil euros. A passagem superior à linha de comboio é considerada fundamental para dar acesso ao novo passeio ribeirinho que está a ser construído entre o Sobralinho e Alverca. A eliminação da passagem de nível será um processo que o município tem tratado em parceria com a Infraestruturas de Portugal.

Passagens de nível são local de risco

A Linha do Norte foi palco de outro acidente mortal numa passagem de nível no dia 21 de Maio, em Vale de Figueira, no concelho de Santarém. Um comboio Alfa Pendular chocou contra o carro conduzido por um idoso de 92 anos, nas proximidades da estação de Vale de Figueira, causando a morte ao único ocupante do automóvel.

Segundo a IP, em 2024 verificaram-se 22 acidentes em passagens de nível, 19 delas colisões de comboios com automóveis e três colhidas de peões das quais resultaram quatro vítimas mortais. Os mesmos dados estatísticos revelam que 59% dos acidentes aconteceram em passagens de nível dotadas de sinalização activa. “O que denota um claro desrespeito pela sinalização e que a eficácia da protecção depende do comportamento e corresponsabilização dos cidadãos utilizadores”, afirmou em IP. Em 2023 aconteceram os mesmos 22 acidentes mas provocaram o dobro dos mortos.

Em Portugal existem actualmente 785 passagens de nível, 471 com protecção activa. Ainda segundo das estatísticas, estes acidentes no último ano afectaram 351 comboios, que acumularam 10.601 minutos de atraso.