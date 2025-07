Projecto piloto em Abrantes vai melhorar qualidade do socorro à população do Tramagal

A Câmara de Abrantes vai instalar um Posto Avançado de Bombeiros no Tramagal para melhorar o socorro às populações e a segurança da indústria instalada naquela freguesia, um projecto que se vai alargar a outras localidades. “A partir do dia 1 de Julho vamos ter uma ambulância e um carro de combate a incêndios durante seis meses no Tramagal, num trabalho de análise, mas também de uma resposta à procura de eficiência para responder a uma população de 2800 habitantes e que tem uma zona industrial onde trabalham mais de mil pessoas todos os dias”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos.

O Posto Avançado de Bombeiros vai funcionar em parte das instalações do posto da GNR no Tramagal, ao abrigo de um memorando de cooperação assinado entre a GNR e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Abrantes (AHBVA). O projecto, revelou o autarca, “nasce também da necessidade de as empresas nos contactarem com esse sentido maior. Temos uma zona industrial com mais de mil pessoas que ali trabalham todos os dias e onde os acidentes industriais e pessoais podem ocorrer a todo o tempo e, de facto, a distância entre o quartel dos Bombeiros de Abrantes e a zona industrial da Tramagal é considerável”, sustentou, tendo apontado à necessidade de resposta célere.

“A circulação diária de centenas de trabalhadores e de veículos pesados trouxe novos desafios, nomeadamente ao nível da resposta da protecção e do socorro”, disse ainda o autarca, acrescentando que “é a pensar nestas novas exigências que surge este Posto Avançado de Bombeiros”, que conta com o apoio da câmara e coordenação da AHBVA. Além de um veículo de combate a incêndios com capacidade de primeira intervenção em incêndios florestais, rurais e industriais, o Posto Avançado de Tramagal terá uma ambulância de emergência para serviço prioritário, equipada com um Desfibrilhador Automático Externo (DAE) e um ‘kit’ especializado para estancar grandes hemorragias. Terá uma equipa permanente de quatro bombeiros e o apoio de um Técnico Superior de Segurança no Trabalho e especialista industrial.

O presidente da AHBVA afirmou que a iniciativa “não irá reduzir a capacidade operacional em Abrantes, mas irá “somar a capacidade existente, com mais bombeiros, mais profissionais, mais proximidade com a população e mais qualidade no socorro”. Para João Furtado, este projecto “fará a diferença na qualidade do socorro” no território.