150 inscritos no encontro de Renault 4L na Chamusca

O Encontro Renault 4 organizado pela União das Freguesias Chamusca e Pinheiro Grande continua a fazer sucesso e as inscrições já estão esgotadas para a nona edição no sábado, 19 de Julho. Estão contabilizadas 150 pessoas que vão levar à Chamusca mais de seis dezenas de 4L. Além do convívio e do almoço no restaurante "Paragem da Ponte", o evento conta com uma componente cultural e este ano os participantes vão ficar a conhecer algum património da Chamusca, o museu dos bombeiros e percorrer algumas ruas.