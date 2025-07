Aveiras de Cima teme bloqueio ao desenvolvimento por causa de linha de muito alta tensão

O presidente da Junta de Aveiras de Cima, António Torrão, está preocupado com a passagem de uma Linha de Muito Alta Tensão (LMAT) naquela freguesia do concelho de Azambuja, onde foi recentemente inaugurado o maior parque fotovoltaico do país, na Herdade da Torre Bela. O autarca da CDU acredita que a implementação desta linha pode bloquear investimentos e desvalorizar imóveis e terrenos, deixando, nalguns casos, alguns inutilizáveis.

É o caso de proprietários de terrenos naquela freguesia que recentemente foram surpreendidos por uma carta da Redes Energéticas Nacionais (REN), empresa que opera a rede de transporte de energia eléctrica, a oferecer-lhes valores ‘irrisórios’ por parcelas de terreno. Num dos casos, uma pessoa que tem dois terrenos em Aveiras de Cima, um com 2.120 metros quadrados e outro com 3.372 metros quadrados, vai receber, respectivamente, 0,29 cêntimos e 0,35 cêntimos por metro quadrado. “Uma fortuna”, ironizou o autarca da freguesia, sublinhando que num dos casos o proprietário fica com cerca de cinco mil metros de terreno inviabilizados, onde não pode construir “absolutamente nada”.

“Estamos a falar de uma linha de muito alta tensão, uma zona da vila vai ficar totalmente bloqueada e vai sobrevoar algumas habitações”, disse António Torrão na última reunião pública do executivo da Câmara de Azambuja, na qual interveio para demonstrar o seu descontentamento e preocupação e solicitar ao município informações sobre o impacto ambiental e traçado real que vai afectar Aveiras de Cima e outras freguesias do concelho. O autarca da CDU, que é candidato por esta coligação à Câmara de Azambuja nas eleições autárquicas deste ano, disse ainda não compreender porque é que depois de o concelho estar a ser impactado pelo parque solar, que implicou a passagem de LMAT entre a Torre Bela e Rio Maior, tem também de levar com a instalação de mais linhas entre Rio Maior e Pegões.

Em resposta, o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), sublinhou que o projecto da passagem desta LMAT - corresponde ao Eixo Ferreira do Alentejo – Pegões – Rio Maior, a 400 kV- esteve em consulta pública e que o que está em causa é o transporte de energia de Pegões para Rio Maior. O socialista disse ainda que iria pedir aos serviços a informação solicitada pelo presidente de junta.

A REN, entidade responsável pela operação e manutenção da rede nacional de transporte de electricidade em Portugal, incluindo as linhas de muito alta tensão (LMAT), que operam a 400 kV, 220 kV e 150 kV, tem o direito de ocupar terrenos para a instalação e manutenção de infraestruturas eléctricas, como linhas de transporte de electricidade.