Casas de banho renovadas na antiga escola primária de Fráguas

A Junta de Freguesia de Fráguas vai contar com um apoio de 29.929 euros da parte da Câmara de Rio Maior, destinado a financiar as obras de requalificação das instalações sanitárias da antiga escola primária.

A Junta de Freguesia de Fráguas vai contar com um apoio de 29.929 euros da parte da Câmara de Rio Maior, destinado a financiar as obras de requalificação das instalações sanitárias da antiga escola primária de Fráguas. A intervenção, visitada recentemente pelo presidente do município, Filipe Santana Dias, pretende equipar o edifício com casas de banho funcionais, incluindo instalações adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida, bem como balneários de apoio ao campo de jogos, também ele requalificado e apto para a prática de várias modalidades.