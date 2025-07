Castelo de Abrantes é o destino que faz a diferença para quem visita um concelho cada vez mais turístico

Nas margens calmas do rio Tejo, com o Castelo de pano de fundo, Abrantes tem vindo a conquistar quem a descobre. Situada no centro do país, a cidade distingue-se pela forma como acolhe quem chega, proporcionando sobretudo uma viagem às tradições locais. Cada rua, praça e miradouro conta uma história, revelando sabores e despertando sentimentos. São precisamente os visitantes quem melhor traduzem a experiência de conhecer a cidade, um destino discreto, mas cada vez mais procurado por quem deseja fugir ao ritmo acelerado das grandes cidades.

Claire Moreau e o seu marido, Julien Moreau, de 34 e 37 anos, respectivamente, vieram desde o norte de França até Portugal para fazer a famosa Nacional 2. Explicam que conseguiram coincidir as suas férias para vir até ao país e percorrer o famoso trajecto, do qual já tinham ouvido falar várias vezes. Quando passavam por Abrantes foram surpreendidos pelo castelo e pelo tamanho da cidade: “nunca tínhamos ouvido falar de Abrantes. O Charles (um dos amigos) recomendou-nos parar nas cidades que mais nos chamassem a atenção, por isso, enquanto fazíamos a Nacional 2, vimos no mapa esta terra e, quando passámos por cá, vimos que era maior do que imaginávamos. Depois vimos o castelo e decidimos parar”, contam. Decidiram, além de visitar o castelo, caminhar pelo centro histórico e experimentar a gastronomia local: “não vamos ficar, vamos caminhar aqui pelo centro, provar alguma comida tradicional e depois seguimos para Ponte de Sor, provavelmente ficaremos por lá”, afirma Claire a O MIRANTE.

Elise e Henk Voorham, de 63 e 67 anos, vieram desde a Holanda fazer também a famosa Nacional 2. No caminho, decidiram parar em Abrantes para ver o castelo. “Quando chegámos gostámos imenso da calma que a cidade transmite. Por isso, estamos a passear, vamos comer algo típico da zona e depois vamos para o hotel. Decidimos ficar dois dias, assim podemos caminhar e relaxar”, referem. Para Elise, Abrantes é uma cidade maior do que imaginava, calma e bonita. “Ficámos surpreendidos. No mapa esta cidade parece um pequeno ponto, mas quando chegámos ficámos surpreendidos porque é maior do que imaginávamos. É tão calma e bonita”, acrescenta.

Josep Andreu, de 67 anos, sempre teve o sonho de conhecer a Europa de mota e decidiu começar por Portugal. Veio desde Barcelona, sozinho, e já tinha planeado parar em Abrantes para descansar. “Sempre tive o sonho de explorar a Europa de mota e Abrantes foi uma paragem que escolhi pela sua localização estratégica e pela sua beleza natural, que me cativou desde que cheguei”. Josep decidiu ficar uma noite e experimentar a gastronomia local, seguindo depois o seu percurso, priorizando sempre o conhecer e desfrutar do país: “Vim sozinho desde Barcelona e fiquei aqui uma noite. A experiência superou as minhas expectativas, esta cidade é tão calma e bela”, vinca.