Ferido grave na A1 no Cartaxo

Uma colisão entre um automóvel ligeiro e um pesado provocou um ferido grave ao quilómetro 59,9 da A1 na zona do Cartaxo (sentido norte-sul), segundo informou a O MIRANTE o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo. A vítima foi transportada para o Hospital de Santarém O alerta foi dado às 13h56 desta terça-feira, 8 de Julho, e no local estiveram 16 operacionais e seis veículos, entre bombeiros, GNR, Brisa e VMER de Santarém.