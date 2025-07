Munícipes e autarca discordam sobre falta de estacionamento em Tomar

Ana Isabel Santos, 50 anos, cuidadora da mãe de 79 anos que sofre de Parkinson, queixa-se de falta de estacionamento na Rua Coronel Garcês Teixeira, em Tomar. Alega que houve obras na rua por iniciativa da câmara municipal e que foram retirados lugares de estacionamento. A cidadã refere ainda que, devido à falta de estacionamento, os condutores começaram a deixar o carro em frente a uma casa que tem um passeio mais largo, mas que recentemente a autarquia mandou colocar pilaretes para impedir o estacionamento no local, o que terá agravado a situação. Nessa mesma rua existem vários serviços, como uma farmácia, a Affidea (exames médicos), um laboratório de análises e uma escola primária.

Em conversa com O MIRANTE, Ana Isabel Santos conta que recentemente foi com a mãe ao hospital, tendo depois necessitado de ir à farmácia levantar um medicamento. “Eu vinha com a minha mãe que anda de cadeira de rodas. Ela nesse dia estava doente com uma infecção urinária, cheguei à rua e não havia estacionamento. Tive que deixar o carro junto à passadeira, a minha mãe ficou no carro e eu fui à farmácia, quando cheguei, o carro marcava 36 graus de temperatura. Imagine uma pessoa com 79 anos estar fechada no carro com tanto calor”, menciona. A munícipe refere ainda que, também recentemente, foi com a mãe ao local para fazer análises e que mais uma vez teve muitas dificuldades em estacionar.

Munícipes dizem que falta de estacionamento é geral

O MIRANTE esteve na Rua Coronel Garcês Teixeira para ouvir outras opiniões. Os munícipes com quem o repórter de O MIRANTE falou parecem concordar que é muito difícil estacionar na zona. Um dos munícipes, que ia a um banco que também existe no local, contou que teve que vir de boleia com o pai porque já sabia que não ia encontrar lugar para estacionar. “Já estacionei aqui uma vez e fui multado, no lugar onde agora estão os pilaretes. Acho que Tomar precisa de mais parques, nem que sejam subterrâneos”, defende. Outro munícipe explicou que costuma ir buscar o seu neto à escola, localizada ao fundo da rua, e que muitas vezes vê-se obrigado a estacionar no local dos autocarros. “Fazem as escolas e esquecem-se de colocar estacionamentos”, desabafa.

Autarca garante que não houve redução de estacionamentos

Em declarações a O MIRANTE, o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), garante que toda a rua e a zona envolvente têm lugares de estacionamento. “Há sempre lugares vazios ou pelo menos deve ser muito difícil encontrar um dia em que os lugares estejam cheios. As pessoas não querem é andar cinco metros, esse é que é o problema”, defende o autarca. Hugo Cristóvão explica ainda que os pilaretes foram colocados no local depois de muita resistência por parte da autarquia. “Há muito tempo que tínhamos pedidos de moradores e comerciantes, mas também dos serviços técnicos para fazer a instalação dos pilaretes junto ao cruzamento dos semáforos. Andámos a evitar, mas acabamos por ter que o fazer porque o abuso era muito grande”, esclarece.

O autarca afirma que não foram retirados estacionamentos na rua, após as obras de requalificação que terminaram no ano de 2023, o que se fez foi reordenar o estacionamento, vinca. Sobre as queixas de falta de parques de estacionamento na cidade, Hugo Cristóvão defende que a autarquia tem feito bastantes nos últimos tempos, dando o exemplo da Várzea Grande, onde foi reordenado o estacionamento e criado um novo parque com mais lugares junto à estação ferroviária.