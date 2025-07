Salvaterra de Magos cria Gabinete de Apoio na Demência em parceria com a Alzheimer Portugal

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos celebrou um protocolo com a Associação Alzheimer Portugal com o objectivo de instalar um Gabinete de Apoio na Demência no concelho.

A parceria permitirá, já a partir deste mês de Julho, o desenvolvimento de programas de apoio directo a pessoas com demência, suas famílias e cuidadores, bem como acções dirigidas à população em geral. Entre os serviços previstos estão o acompanhamento psicossocial, aconselhamento e formação sobre a doença, com foco na sensibilização e combate ao fenómeno da exclusão social.

O atendimento será feito por técnicos do Núcleo do Ribatejo da Alzheimer Portugal, que estarão presentes no concelho à segunda terça-feira de cada mês, entre as 10h00 e as 12h30 e das 13h30 às 17h00. Os atendimentos especializados, nas áreas da Psicologia Clínica e do Serviço Social, funcionarão mediante marcação prévia.

O novo gabinete ficará instalado nos Serviços de Ação Social da Câmara Municipal, situados na Rua Capitão Salgueiro Maia, n.º 24, no edifício do antigo posto da GNR de Salvaterra de Magos.

As marcações podem ser feitas através do número 263 509 536 (chamada para a rede fixa nacional) ou pelo email accaosocial@cm-salvaterrademagos.pt.