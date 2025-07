Santarém recebeu encontro de direito da concorrência com magistrados de 28 países

Santarém recebeu a AECLJ 2025 - Annual Meeting of the Association of European Competition Law, que reuniu 90 magistrados de 28 países, numa organização da Comarca de Santarém e do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão instalado na cidade. Esta foi a primeira vez que Portugal recebeu esta iniciativa em 23 anos de existência e que já teve como palco as mais diversas cidades europeias, como Luxemburgo, Paris, Londres, Berlim, Roterdão e Haia, bem como Malta, Roma, Atenas, Dublin, Helsínquia, Bucareste, Uppsala, Madrid, Viena e Copenhaga.

Na conferência, estiveram presentes cerca de 140 conferencistas. Destaque para a participação de Wolfgang kirchhoff, presidente da AECLJ; Maria José Costeira, juiz no Tribunal de Justiça da União Europeia; Gonçalo Pires, secretário de Estado Adjunto da Justiça; Nuno Cunha Rodrigues, presidente da Autoridade da Concorrência; Azevedo Mendes, vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura; João Cura Mariano, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, entre outros.

Este Encontro Anual da Associação Europeia de Juízes de Direito da Concorrência decorreu no Convento de S. Francisco. É uma das principais conferências europeias da área da concorrência, que junta magistrados, académicos e profissionais do sector jurídico de diversas jurisdições. O evento em Santarém centrou-se nas infrações por objecto e por efeito, abordadas em diferentes contextos: jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), actuação das autoridades nacionais e da Comissão Europeia, concursos públicos e private enforcement.