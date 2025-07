Vila Franca de Xira homenageia personalidades no Dia da Cidade

A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira comemorou o 41º aniversário da elevação a cidade com a distinção de entidades e personalidades, numa sessão realizada no dia 28 de Junho. A Associação Alves Redol foi distinguida na categoria Cidadão de Mérito Cultural. Em Abril de 1971, um grupo de familiares e amigos de Alves Redol resolveu constituir uma associação para preservar e difundir a obra do escritor, incentivando a actividade cultural em Vila Franca de Xira. Já o Centro Equestre da Lezíria Grande foi distinguido como Cidadão de Mérito Cultural e Artístico. Nasceu do sonho do Cidadão de Mérito Mestre Luís Valença, figura icónica do ensino equestre nacional e internacional.

A Decorpita foi distinguida como Cidadão de Mérito Empresarial. Fundada em 1994 por Telmo Pita, a empresa começou por comercializar apenas materiais de construção, passando depois aos de decoração. Hermínia Mesquita foi distinguida Cidadão de Mérito Artístico. Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, foi professora de inglês no INESP e no CBEI. Entre 2004 e 2010 foi professora de pintura e desenho no CBEI. Participou em inúmeras exposições colectivas e individuais entre 2003 e 2025. Também publicou livros.

Susana Santos e José Manuel Santos foram galardoados como Cidadão de Mérito Desportivo. O par de dançarinos tem representado a Xiradance Academy de Vila Franca de Xira. Em 2024, foram campeões nacionais e da Taça de Portugal e participaram em competições internacionais. Mais recentemente, foram campeões nacionais seniores 3 Open/Latinas.

A Cáritas Paroquial de Vila Franca de Xira foi reconhecida como Cidadão de Mérito Social. Instituição ligada à Igreja Católica, garante respostas sociais de centro de dia e de serviço de apoio domiciliário. A Irmandade do Senhor Jesus da Boa Morte foi distinguida na categoria Cidadão de Mérito Cívico. Retomou a actividade neste século, desenvolvendo actividade cultural, parcerias com outras instituições e acção social e solidária.

A Associação de Tertúlias Tauromáquicas do Concelho de Vila Franca de Xira foi escolhida como Cidadão de Mérito Associativo. Tem dinamizado actividades como congressos, homenagens e a Feira das Tertúlias, entre outras. O Grupo Fado Marialva foi homenageado como Cidadão de Mérito de Carreira Artística. Criado há 20 anos, na mesma altura do lançamento do primeiro disco intitulado Fado Marialva. Da primeira formação faziam parte Rodrigo Pereira, Carlos Pegado e Manuel da Câmara. Hoje, o trio é constituído por Ricardo Pereira, Manuel da Câmara e Rodrigo Pereira.

O último homenageado foi Vítor Moreira, como Cidadão de Mérito Autárquico. Engenheiro mecânico, trabalhou em empresas como a Valorsul e a Solvay. Foi presidente do conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira, tendo cumprido um mandato de três anos, entre 2022 e 2025. Assumiu a 1 de Julho o cargo de vereador da Câmara de Vila Franca de Xira, depois de o vereador socialista João Pedro Baião ter renunciado ao mandato.