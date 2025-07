Batem em carros estacionados em Benfica do Ribatejo e fogem

Na madrugada desta quarta-feira, por volta das 5h30, os moradores da Rua Direita de Benfica do Ribatejo (Estrada Nacional 118), no concelho de Almeirim, acordaram com um estrondo devido ao embate em dois carros que estavam no estacionamento paralelo à estrada. Quem bateu nos carros, um deles com danos consideráveis, fugiu do local e suspeita-se que terá sido uma viatura de cor cinzenta pelas marcas deixadas. Um dos carros é da mãe do empresário do restaurante Fatita.