Padre da Póvoa de Santa Iria morre na Suíça aos 43 anos

O padre Adelino Ferreira da Paróquia da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, morreu na terça-feira, 8 de Julho, aos 43 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória. O pároco encontrava-se em Kandersteg, na Suíça, onde estava a participar numa actividade escutista.



A paróquia da Póvoa de Santa Iria anunciou a morte do padre e informou que a missa de sufrágio se vai realizar a 9 de Julho, às 21h00 na Igreja de Nossa Senhora da Paz.



Natural de Paços de Ferreira, antes da ordenação, passou três anos a colaborar nas paróquias da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa. Foi ordenado padre em Aveiro e, no primeiro ano de sacerdócio, trabalhou num seminário em Rio Tinto, onde visitava escolas para leccionar Religião e Moral. Na sua primeira missa fora do seminário estava nervoso. A igreja da sua terra estava cheia, com pessoas que o conheciam desde criança. Levou a homilia toda escrita e não se lembra de ter tirado os olhos do papel e ter olhado para as pessoas. Assim foi durante um ano, em que se socorria da escrita. No seu percurso colaborou com paróquias de bairros sociais, paróquias da periferia da cidade e esteve seis anos no Algarve, onde no Verão as missas estão cheias.