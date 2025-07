Quadro roubado à Câmara de Santarém recuperado 47 anos depois

A Polícia Judiciária localizou à venda num leilão o quadro O Bibliófilo, de Manuel Maria Bordalo Pinheiro, furtado em Agosto de 1978 do edifício da Câmara de Santarém, em conjunto com outras peças de arte. Algumas ainda estão por recuperar.

O quadro O Bibliófilo, datado de 1870 e pintado por Manuel Maria Bordalo Pinheiro, regressou à posse da Câmara de Santarém quase 47 anos depois de ter sido furtado, em conjunto com outras obras de arte, do edifício dos paços do concelho, na noite de 28 para 29 de Agosto de 1978. A informação foi dada pelo vereador da Cultura, Nuno Domingos, na reunião do executivo de 7 de Julho.

Em Janeiro deste ano, a Polícia Judiciária contactou o município a informar que o quadro tinha sido localizado num leilão. Segundo as autoridades, a pintura a óleo esteve na posse de um coleccionador da zona norte do país, entretanto falecido, tendo a sua herdeira colocado a obra de arte para venda em leilão. Foi nesse contexto que a Polícia Judiciária identificou a peça furtada em 1978. Concluído o processo pelo Ministério Público, no dia 25 de Junho o quadro foi devolvido à Câmara Municipal de Santarém por inspectoras da Polícia Judiciária.

Na noite do assalto à Câmara de Santarém, em Agosto de 1978, foram furtadas dez peças de arte - pinturas a óleo, duas aguarelas e um relógio em mármore – pertencentes ao acervo patrimonial da Biblioteca Municipal Braamcamp Freire e depositadas transitoriamente no edifício dos paços do concelho, devido às obras que decorriam no palácio onde está funciona a biblioteca.

No início dos anos 80 foram recuperadas cinco pinturas junto à fronteira entre a Áustria e a Hungria, revelou o vereador Nuno Domingos. Estão ainda por encontrar as seguintes obras: Paisagem com animais - quadro a óleo, de Conoy; O Caçador - quadro a óleo, de Manuel Maria Bordalo Pinheiro; Alexandre Herculano - caricatura em aguarela, de Emílio Pimentel; Anselmo José Braamcamp – caricatura em aguarela, de Emílio Pimentel; e um relógio em mármore.