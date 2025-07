Salvaterra de Magos de luto pela morte de Paulo Santa Bárbara

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos colocou a meia haste a bandeira do município pela morte de Paulo Nuno Santa Bárbara, assistente técnico ao serviço do município e elemento de apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), que desempenhava ainda funções na Divisão Municipal de Acção Social e Cultural.

Tinha 55 anos e faleceu de forma súbita, enquanto dormia, durante a madrugada de quarta-feira, 9 de Julho.

A notícia do falecimento causou consternação no concelho, particularmente junto das coletividades locais, onde Paulo Santa Bárbara, também conhecido por “Banana”, deixou uma marca de dedicação e compromisso, entre as quais o Clube Desportivo Salvaterrense, o Grupo Desportivo Forense e a Associação de Setas do Ribatejo.