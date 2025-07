Abrantes reforça unidades de saúde com dois novos médicos de família

Dois dos cinco novos médicos colocados no Médio Tejo vão reforçar as unidades de saúde de Abrantes, melhorando o atendimento no norte do concelho e no Tramagal.

A falta de médicos de família voltou a ser tema na reunião de câmara de Abrantes, mas desta vez com uma boa notícia. Na sessão camarária o presidente da câmara, Manuel Valamatos, anunciou que, dos cinco novos médicos colocados no Médio Tejo, dois assinaram contrato para trabalhar em Abrantes.

O autarca adiantou que um dos médicos vai reforçar a Unidade de Saúde Familiar Norte, que já tem duas médicas de família, e o outro médico vai integrar a Unidade de Saúde Familiar Beira Tejo, reforçando fundamentalmente o atendimento no Tramagal. Apesar de reconhecer que o concelho precisa de ainda mais médicos de família, Manuel Valamatos considerou a notícia um óptimo desenvolvimento, sublinhando que o trabalho e estratégia implementado pelo executivo está a funcionar e que “num futuro próximo teremos de certeza todos os médicos de família necessários”.

O vereador Vasco Damas, do movimento ALTERNATIVAcom, congratulou o executivo pela conquista, afirmando que todas as medidas que melhorem a vida das pessoas terão sempre o apoio da oposição. No entanto, frisou que será preciso garantir que estas boas notícias se concretizem.