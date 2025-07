Aeroporto no Campo de Tiro terá menos mangas e pistas mais curtas para poupar milhões

A Aeroportos de Portugal (ANA) vai apresentar, na próxima semana, uma proposta revista para o futuro aeroporto de Lisboa, localizado no Campo de Tiro, situado na freguesia de Samora Correia, no concelho de Benavente.

Com menos ambição e um custo inferior ao inicialmente previsto, a nova proposta assenta numa reavaliação do projecto que o torna, nas palavras da concessionária, mais “adaptado às necessidades actuais da aviação e mais realista”.

Um dos principais ajustes prende-se com o comprimento das pistas: apenas uma terá os quatro quilómetros inicialmente previstos, enquanto a segunda poderá ficar-se pelos 3.600 metros. Esta alteração, aparentemente pequena, permitirá uma poupança de vários milhões de euros.

O cenário de quatro pistas - contemplado em versões anteriores - só será considerado se o número de passageiros atingir os 45 milhões anuais.

Também o número de mangas de embarque será reduzido. A proposta inicial previa 75 mangas, mas esta dimensão foi contestada sobretudo pelas companhias aéreas low-cost, que preferem embarques directos na pista para reduzir custos operacionais. A nova versão do projecto terá, por isso, menos mangas.

Além disso, estão previstas alterações nos fluxos de passageiros e de tráfego, na sequência de uma consulta feita pela ANA às partes interessadas ao longo dos últimos meses. Das 104 entidades ouvidas, apenas 45 responderam, entre elas, a TAP.

Estas mudanças deverão ter impacto directo nas taxas aeroportuárias, cujo aumento será inferior ao que estava anteriormente previsto. A taxa por passageiro, que estava projectada para atingir os 23,37 euros até 2030, mantém-se actualmente nos 14 euros. A ANA, contudo, ainda não avançou com os novos valores a aplicar nos próximos anos.

A nova proposta aguarda agora o parecer do Governo.