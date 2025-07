Centro de Recolha Animal de Rio Maior em obras de ampliação

Já começaram as obras de ampliação e melhoria do Centro de Recolha Animal de Rio Maior. A intervenção no espaço, conhecido como canil municipal, vai proporcionar a criação de um gatil, melhorar as condições existentes e aumentar a capacidade de acolhimento, passando a poder receber mais de 200 animais resgatados. Trata-se de um investimento da Câmara de Rio Maior na ordem dos 248.983€, com um apoio de cerca de 50.000€ por parte do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

Com esta intervenção, o equipamento vai passar a dispor de uma nova ala dedicada exclusivamente a gatos, podendo acolher até 60 animais errantes, seguindo o modelo de captura, esterilização e devolução à colónia. Também a capacidade de acolhimento de cães será aumentada. Estão ainda previstas melhorias nas boxes, bem como nas áreas de tratamento e esterilização. O município informa que vão também ser criados dois parques de passeio para cães, promovendo o bem-estar dos animais enquanto aguardam adopção.