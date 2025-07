De Londres para a Lezíria: John’s Pizza oferece sabores com alma ribatejana

Assinala-se esta quarta-feira, 10 de Julho, o Dia Mundial da Pizza, uma data que homenageia uma das iguarias mais apreciadas em todo o mundo. Em Samora Correia, a efeméride é vivida com entusiasmo na John's Pizza, um espaço que alia a tradição à autenticidade dos sabores ribatejanos.

A pizzaria é o reflexo do percurso de João Morais, empresário de 51 anos natural de Samora Correia, que se dedica ao mundo das pizzas desde os 21. Com mais de 16 anos de experiência em várias pizzarias de Londres, onde viveu em dois momentos distintos da sua vida, João Morais criou o seu próprio conceito, reunindo o melhor que aprendeu ao longo dos anos.

Entre as propostas do menu, destaca-se, por exemplo, a pizza Farinheira, uma criação que faz recordar os sabores campestres da Lezíria do Tejo e capaz de convencer até os mais cépticos desta iguaria. Feita com molho de tomate, mozzarella, cebola roxa, azeitonas, farinheira e orégãos, é uma homenagem às localidades de Samora Correia e Benavente e ao gosto pelas raízes.



