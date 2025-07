Enfermeiros do Hospital VFX fazem turno de 24 horas nas urgências

Os enfermeiros do Serviço de Urgência do Hospital Vila Franca de Xira (HVFX) estão no limite da sua capacidade física e mental, fruto do elevado ritmo de trabalho em resultado da falta de enfermeiros, o que levou no dia 2 de Julho a haver profissionais a fazerem turnos superiores a 20 horas. Isto, recorde-se, num dia em que se verificou um elevado fluxo de utentes nas urgências, o que deixou perto de meia dezena de ambulâncias, de várias corporações da região, a ficar retidas à porta durante horas.

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) confirma um cenário em que os enfermeiros que iniciaram o trabalho nas urgências às 20h00 de terça-feira, 1 de Julho, quase um dia depois ainda lá permaneciam ao serviço. “A escala prevista para o turno da manhã tinha um número muito abaixo das necessidades para o elevado volume de serviço e por solidariedade os colegas do turno da noite continuaram ao serviço durante o dia para ajudar quem estava a entrar de manhã e para não deixar os utentes mal acompanhados”, revela Marco Aniceto do SEP a O MIRANTE.