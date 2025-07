Entidade reguladora quer explicações da Cartágua sobre falta de água em Pontével

A ERSAR interpelou a empresa concessionária do abastecimento de água no concelho do Cartaxo, após a falha que deixou habitantes de várias zonas da freguesia de Pontével sem água nas torneiras durante quase três dias.

A ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos pediu esclarecimentos à empresa Cartágua, concessionária do abastecimento de água no concelho do Cartaxo, sobre a falha no abastecimento de água que afectou várias zonas da freguesia de Pontével entre os dias 28 de Junho e 1 de Julho. A interpelação da ERSAR à Cartágua surge na sequência de um pedido de parecer à entidade reguladora, por parte do PS do Cartaxo, sobre o problema que afectou a população de algumas zonas da freguesia de Pontével nesses dias de calor extremo.

Na resposta ao PS, a ERSAR salienta que para além de regular os serviços de abastecimento público de água, tem também a responsabilidade de assegurar a protecção dos direitos e interesses dos utilizadores destes serviços, pelo que já interpelou a Cartágua, dando disso conhecimento à Câmara Municipal do Cartaxo, solicitando os devidos esclarecimentos, que irão ser comunicados após a recepção de informações da empresa concessionária.

O corte no abastecimento começou na noite de 28 de Junho e estendeu-se até à manhã de 1 de Julho. As falhas atingiram várias zonas da freguesia, como Casal de Alcaria, Casais das Areias, Vale de Zebra, Vale d’Água e Rua Pinhal do Bairro, deixando muitas pessoas sem acesso a um bem essencial. Uma das pessoas afectadas foi Sandra Dias, que vive há seis anos em Casais das Areias com os dois filhos e a mãe e que afirma nunca ter passado por algo parecido. A moradora criticou a falta de resposta e comunicação das entidades responsáveis, explicando que durante esse fim de semana ligou várias vezes para a Cartágua a pedir esclarecimentos, mas que não sentiu qualquer interesse por parte da empresa em resolver o problema. Revoltada com a ausência de soluções, deslocou-se à Câmara do Cartaxo para denunciar a situação e no dia seguinte o abastecimento foi reposto. “Só depois de ir à câmara é que foram colocados depósitos de água na zona. Devia ter sido arranjada uma solução temporária de imediato”, reclama a habitante de 45 anos.

Município responsabilizou totalmente a Cartágua

Em comunicado, a Cartágua explicou que a falha no abastecimento foi causada por uma obstrução numa conduta, provocada por “desprendimentos internos associados às elevadas temperaturas”. Na mesma nota, a empresa pede ainda desculpa à população afectada, admitindo que a informação prestada não correspondeu às expectativas.

O Partido Socialista do Cartaxo apresentou também um requerimento formal a exigir explicações urgentes ao presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD). O PS recorda que essa foi a segunda falha grave no abastecimento de água em poucas semanas. Tal como O MIRANTE já noticiou, João Heitor responsabilizou totalmente a Cartágua pela falha no abastecimento, criticando também a ausência de comunicação à autarquia e classificando como inadmissível a demora na resolução do problema.

Na reunião de câmara de 3 de Julho, João Heitor garantiu ainda que a câmara vai exigir à empresa um plano de emergência para evitar situações semelhantes no futuro, sublinhando que, apesar das limitações legais, a autarquia já acompanha a actuação da empresa através de uma comissão que se reúne regularmente, de modo a solucionar problemas ainda por resolver. Entre eles está o de a Cartágua não pagar rendas ao município há quase 10 anos, ascendendo uma dívida de cerca de um milhão e meio de euros..