Entidades da região na criação de Rede de Lugares da Resistência à Ditadura

Perto de duas dezenas de instituições, entre museus, fundações e municípios, formalizaram em Peniche, a criação da Rede de Lugares da Resistência à Ditadura – RESIST, com vista ao estudo e preservação da memória da resistência à ditadura em Portugal. Da região ribatejana constituem esta rede a Câmara Municipal de Santarém, o Centro Humberto Delgado (Torres Novas) e o Museu do Neo-Realismo (Vila Franca de Xira). Há outras entidades constituintes, como a Associação do Fundo Superfície, a Associação Movimento Cívico Não Apaguem a Memória, os municípios de Beja, Grândola, Odivelas, o Museu de Aristides Sousa Mendes, a Fundação José Saramago, a Fundação Mário Soares e Maria Barroso, entre outras.

Presente na cerimónia, o secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, sublinhou “a pertinência da rede que agrega vários polos do conhecimento sobre a resistência para tornar possível uma visão mais alargada da memória” e assim contribuir para uma cidadania activa. Na carta de compromisso assinada, as 17 instituições subscritoras afirmam que, 50 anos após a Revolução do 25 de Abril de 1974, “urge reconhecer e promover o património material e imaterial da resistência e da luta pela liberdade em Portugal e nos países antigas colónias”. A rede informal tem como missão “ser um espaço de reflexão, partilha, estímulo ao trabalho de preservação da memória da resistência e oposição à ditadura, promovendo o acesso e activação deste património comum".

A RESIST, denominação em língua inglesa para se aproximar de redes internacionais, compromete-se a valorizar e preservar o património material e imaterial da resistência à ditadura, e dinamizar territórios a partir da ativação das memórias locais da resistência. Outras finalidades passam por mapear os lugares de memória da resistência à ditadura no país, promover o estudo e difusão do conhecimento sobre as distintas formas de resistência e promover a cidadania consciente e os valores da liberdade, direitos e garantias democráticos.