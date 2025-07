Estacionamento transitório mais facilitado junto à estação de Santarém

Os automobilistas que se desloquem à estação ferroviária de Santarém para recolha ou largada de passageiros vão passar a poder estacionar gratuitamente, durante 15 minutos, no parque tarifado gerido pelas Infraestruturas de Portugal.

Os automobilistas que se desloquem à estação ferroviária de Santarém para recolha ou largada de passageiros vão passar a poder estacionar gratuitamente, durante 15 minutos, no parque tarifado gerido pelas Infraestruturas de Portugal (IP) junto à estação. “Pretende-se reduzir as filas na faixa de rodagem, melhorando o tráfego automóvel nesta zona. Uma medida proposta pelo município à IP que mereceu concordância e que passará a estar em funcionamento a partir do próximo dia 21 de Julho”, anunciou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD).