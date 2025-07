Inaugurada rua de acesso ao parque de merendas de Casal dos Bernardos

Utilizadores do Parque de Merendas de Casal dos Bernardos têm agora melhores condições de utilização do espaço.

No dia 6 de Julho foi inaugurada a rua de acesso ao Parque de Merendas de Casal dos Bernardos, uma intervenção inserida na requalificação da rede viária da União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos. A obra teve como objectivo melhorar os acessos ao parque de merendas, com a requalificação da estrada, garantindo melhores condições de circulação automóvel, e com a criação de um passeio pedonal, que assegura maior segurança e conforto para os utilizadores.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, que sublinhou a importância da melhoria das acessibilidades, salientando que investimentos como este permitem que espaços como o parque de merendas sejam mais acessíveis, promovendo o convívio, o lazer e a valorização do território. A simbólica cerimónia decorreu num ambiente de proximidade, assinalando mais um passo na melhoria das infraestruturas locais.