Inês Fonseca convocada para representar Portugal no Festival Olímpico da Juventude

A jovem atleta Inês Fonseca, natural de Glória do Ribatejo, foi convocada pelo Comité Olímpico de Portugal e pela UVP – Federação de Ciclismo de Portugal para representar o país no Festival Olímpico da Juventude Europeia, que decorre entre 18 e 28 de Julho, na Macedónia do Norte.

O evento junta centenas de atletas de vários países europeus e é uma das principais montras do desporto jovem no continente. A participação de Inês Fonseca é vista como um reconhecimento do seu talento e do percurso que tem vindo a traçar no ciclismo nacional. Recorde-se que a jovem atleta da Escola de Ciclismo “Os Águias” de Alpiarça venceu a Taça de Portugal no escalão de sub-17 feminino.