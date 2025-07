LabMóvel levou ciência e tecnologia a 700 alunos de Coruche

Autocarro-laboratório dinamizou actividades com alunos do pré-escolar ao 3.º ciclo e regressa ao concelho em Julho com o Roadshow de Verão.

O LabMóvel esteve em Coruche entre os dias 9 e 25 de Junho e envolveu cerca de 700 alunos em actividades práticas nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM).

A iniciativa, integrada no projecto PIPSE LT, decorreu no Agrupamento de Escolas de Coruche e contou com o apoio da Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária (EMIC).

O autocarro, transformado num laboratório itinerante, proporcionou aos alunos do pré-escolar, 1.º e 2.º ano do 1.º ciclo, 2.º ciclo e 7.º ano experiências de robótica, impressão 3D, realidade aumentada e programação, promovendo a criatividade e o contacto directo com tecnologias emergentes.

O LabMóvel regressa ao concelho entre 8 e 14 de Julho para dinamizar o Roadshow de Verão, oferecendo novas experiências educativas e momentos de descoberta a todos os participantes.