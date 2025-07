Lanchas para tráfico de droga apreendidas pela GNR em Samora Correia

Armazém entre Samora Correia e Alcochete, a poucos quilómetros do Rio Tejo, foi identificado pela GNR, que suspeita que, no local, as embarcações estavam a ser preparadas para operações de tráfico de droga.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu lanchas rápidas, que estariam a ser adaptadas e utilizadas para acções relacionadas com tráfico de droga, num armazém localizado junto à Estrada Nacional 118, no troço entre Samora Correia e Alcochete.

A GNR, que deverá emitir informação mais detalhada nos próximos dias, terá detido alguns dos indivíduos envolvidos no processo de transformação das embarcações.

Com o Rio Tejo a poucos quilómetros de distância, a localização do armazém seria estratégica para a rede de tráfico de estupefacientes. Suspeita-se que os criminosos operavam em zonas como Azambuja, Lisboa e Vila Franca de Xira.

A intervenção desenvolvida pela GNR, que passou pela investigação dos locais onde a rede actuava até ao culminar da operação desenvolvida esta semana, envolve várias valências desta força de segurança.