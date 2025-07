Trabalhadores dos CTT de Alenquer e Azambuja em greve por melhores condições

Admissão de trabalhadores, melhores condições de trabalho e a defesa da qualidade da prestação do serviço público postal são as reivindicações dos trabalhadores dos Centros de Distribuição de Alenquer e Azambuja. Greve dura até sexta-feira, 11 de Julho.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Os trabalhadores dos CTT dos Centros de Distribuição de Alenquer e Azambuja estão em greve, esta quinta-feira, 10 de Julho, pelo período de 24 horas, informou o Sindicato Nacional do Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT).

Durante a greve os trabalhadores os trabalhadores vão concentrar-se na Rotunda da Estrada Nacional 1, com a Variante Álvaro Pedro, junto ao Continente Modelo com propósito de dar a conhecer à população os objectivos da sua luta pela a admissão de trabalhadores, melhores condições de trabalho e pela defesa da qualidade da prestação do serviço público postal.



“Os trabalhadores e as populações não podem continuar a ser prejudicados pela política que tem sido posta em prática pela administração dos CTT”, refere o SNTCT, sublinhando que os trabalhadores exigem ser tratados com dignidade.

Considerando que o aumento das cargas de trabalho e alargamento das distâncias das áreas de distribuição torna impossível a entrega da totalidade do serviço, o sindicato defende como urgente a contratação de mais trabalhadores por forma a ser efectuada a totalidade da distribuição dos objectos postais e pôr “fim à destruição do serviço publico de correios”.