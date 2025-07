Visita aos projectos que prometem dinamizar e melhorar a qualidade de vida em Abrantes

O executivo municipal de Abrantes visitou as mais importantes obras em concurso, que prometem fazer a diferença na qualidade de vida do concelho. O percurso começou no Cineteatro São Pedro. Construído em 1949, passou a ser propriedade do município em 2020 e actualmente encontra-se em fase de conclusão o restauro, reabilitação, remodelação e ampliação do mesmo. Este projecto pretende adaptar o espaço às exigências de segurança e conforto, num local que vai contar com 350 lugares. Vai existir também uma sala multiusos dividida em duas, uma das quais conta com mais de 500m2 e poderá acolher até 1500 pessoas em pé. Também foi criada uma cafetaria, serão instalados novos camarins, os acessos ao palco foram remodelados, assim como a instalação de novas escadas de acesso e de uma plataforma elevatória que permitirá o transporte de equipamentos. No 1º andar do edifício estará uma sala polivalente que contará com 140 lugares, e no 2º andar encontra-se a régie, trazendo a bancada de controlo para dentro do auditório. A acústica também foi reestruturada. Para Manuel Valamatos “é um espaço dos abrantinos que estará em breve à disposição de toda a comunidade.



A nova creche

A segunda visita do dia foi a requalificação da Escola EB1 Nº2 para a instalação de uma nova creche, que deverá iniciar em finais de Outubro: “queremos que este espaço volte a estar ao serviço da comunidade, oferecendo às famílias uma resposta de qualidade e criando mais de 25 postos de trabalho”, afirmou o presidente. Vai acolher 107 crianças e conta com três unidades autónomas para crianças. Contará com um berçário com capacidade máxima para acolher 35 crianças, com quatro salas de berço e quatro salas de parque. Conta ainda com três salas de actividades para crianças entre a aquisição da marcha e os 24 meses e com uma capacidade máxima para 36 crianças. Esta intervenção abrange também o espaço exterior envolvente, no qual será garantida a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida entre os três andares dos edifícios. Será também criado um espaço coberto para permitir a realização de actividade no exterior.



Instalação de unidade de saúde

A construção da nova USF Norte vai possibilitar uma melhoria na prestação de cuidados de saúde a cerca de 11 mil habitantes, abrangendo parte da freguesia de Abrantes e as freguesias de Aldeia do Mato e Souto, Fontes e Martinchel, mantendo-se a actividade dos polos de saúde de Carvalhal, Mouriscas e Rio de Moinhos. O projecto tem um prazo previsto de execução de 540 dias e tem como objectivo “reduzir as assimetrias locais e desigualdades de acesso aos serviços de saúde”, disse o autarca. Com o início de funções desta USF, o actual polo de Alferrarede passará a exercer funções com o intuito de acolher todos os serviços da unidade de recursos assistenciais, partilhados, nomeadamente as consultas de higiene oral, medicina dentária, nutrição, psicologia, fisioterapia, cadiopneumologia, podologia e serviço social.



Requalificação em Rossio ao Sul do Tejo

A última obra visitada foi a da construção do novo Largo do Rossio. Com esta intervenção, o município pretende reorganizar o espaço urbano existente entre o Largo da Igreja e a Unidade de Saúde Familiar Beira Tejo, criando uma centralidade. Vai ser criado um espaço verde com zonas de estadia e lazer, um parque infantil, um parque fitness, um parque para cães (o primeiro do concelho), entre outras valências. O presidente Manuel Valamatos sublinhou a importância desta obra para “melhorar a acessibilidade à unidade de saúde familiar e dinamizar esta zona estratégica da cidade, contribuindo para um desenvolvimento urbano sustentável”. A obra deverá estar concluída em 2026.