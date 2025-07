Edifícios públicos degradados são mau postal de Santarém

Os organismos do Estado deviam dar o exemplo na manutenção do seu património, mas não é isso que acontece com alguns edifícios em Santarém, como é o caso da esquadra da PSP ou da antiga EPC.

O mau estado das fachadas de edifícios públicos e privados em zonas nobres da cidade de Santarém é uma evidência para quem circula pela cidade com um olhar minimamente atento e nas páginas de O MIRANTE têm sido reportados alguns casos, como o do edifício do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP), do Teatro Sá da Bandeira ou do IPDJ. Na última sessão da assembleia municipal o eleito Rui Barreiro (PS) levantou a questão, falando nesses e noutros casos, criticando a inércia das entidades proprietárias no que toca a zelar pelo seu património. O edifício da Caixa Geral de Depósitos (CGD), no centro da cidade, deu o mote para a intervenção, com o autarca, que já foi presidente da câmara, a referir que o edifício da CGD – entidade “que não consta que tenha problemas financeiros”, ironizou – tem uma fachada “a precisar claramente de ser limpa e pintada”.