Morador com deficiência espera há oito meses por sinal de estacionamento em Alverca

Bento Marques, morador no número 37 da Rua José do Carmo Pacheco, em Alverca do Ribatejo, reclama da demora da Junta de Freguesia de Alverca e Sobralinho na colocação de um sinal de estacionamento de veículos de pessoas com mobilidade reduzida e deficiência junto à sua habitação. Com uma incapacidade física de 85%, afirma que, frequentemente, é forçado a deixar o automóvel a cerca de um quilómetro de casa, o que lhe causa grandes transtornos. O pedido para colocação do referido sinal foi deferido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira em Novembro de 2024. Bento Marques diz que se dirigiu à junta para saber os motivos da demora e que lhe foi respondido que não havia sinais disponíveis, pelo que teria de aguardar.

A O MIRANTE, o presidente da Junta de Freguesia de Alverca e Sobralinho, Cláudio Lotra, esclarece que, para colocar sinais desse tipo, é necessário proceder previamente à marcação no pavimento com tinta amarela, de modo a assinalar o lugar reservado. Contudo, tal ainda não foi possível, afirma o autarca, porque, das quatro vezes que os funcionários se deslocaram ao local, encontrava-se sempre uma viatura no sítio, impedindo a execução dos trabalhos.

“Só após a quarta deslocação foi possível apurar que a viatura em causa era, afinal, a do próprio requerente, que entretanto foi informado de que, após a desmontagem da estrutura das Festas da Cidade, será efectuada nova deslocação para a concretização do trabalho, o que se prevê venha a acontecer durante a próxima semana”, disse Cláudio Lotra.