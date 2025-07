Rede de tráfico desmantelada tinha centro de operações em armazém de Samora Correia

Um armazém situado junto à Estrada Nacional 118, entre Samora Correia e Alcochete, servia de base logística a uma rede de tráfico internacional de droga desmantelada esta semana pela Guarda Nacional Republicana (GNR), numa operação que contou com a cooperação da Guardia Civil espanhola.

No total, foram detidas 49 pessoas suspeitas dos crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa e detenção de arma proibida.

Durante a operação, foi apreendido um vasto conjunto de material, incluindo sete toneladas de haxixe, 650 quilos de cocaína, 18 embarcações de alta velocidade avaliadas em cerca de oito milhões de euros, 40 motores de elevada potência (no valor de 2,5 milhões de euros), 780 mil euros em dinheiro, 11 armas de fogo e 24 veículos.

A operação decorreu entre os dias 7 e 11 de Julho, em oito distritos de Portugal continental e no sul de Espanha, e foi o culminar de uma investigação que durava há mais de três anos, conduzida pelo Grupo de Intervenção de Operações Especiais da GNR.



