Vila Franca de Xira reforça compromisso na defesa da tauromaquia e das tradições Homenagem ao Campino voltou a ser o ponto alto da festa do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Presidente do Câmara de Vila Franca de Xira voltou a defender, durante a festa do Colete Encarnado, que a cidade tem uma história e uma cultura únicas no país e que não deve ter vergonha de a assumir e de lutar pela sua promoção e valorização.

A festa do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira é um momento de reforço das tradições e da cultura popular da cidade e das suas gentes e por isso irá sempre lutar pela valorização da cultura taurina. A garantia foi deixada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), no habitual e simbólico discurso na cerimónia de homenagem ao campino, realizada na tarde de sábado, 5 de Julho.

“Iniciámos há dez anos a caminhada rumo aos cem anos do Colete Encarnado e fizemo-lo assumindo perante o país, com orgulho, as nossas raízes e tradições. Mostrámos que Portugal tem campo, tradição, cidade e modernidade. E todos estes valores são compatíveis e conciliáveis”, defendeu.

Lembrando que Vila Franca de Xira tem gente preparada e disponível para lutar em conjunto pela sua natureza e cultura, agradeceu o papel importante das tertúlias, que tornam a cidade única. “Somos diferentes de todos e por isso fazemos Portugal”, afirmou. Os campinos continuam a ser o momento alto da festa e sem eles não haveria Colete Encarnado, defendeu Fernando Paulo Ferreira, elogiando-os como os heróis de Vila Franca de Xira, perante um forte aplauso.

Este ano foi homenageado o campino António Caipira Grilo, de 65 anos, que levou o pampilho de honra com o nome póstumo de Orlando Vicente, natural da Castanheira do Ribatejo, falecido em 2020 aos 84 anos. Este ano o município estimou a presença de 300 mil pessoas na festa, a grande maioria no sábado, 5 de Julho, dia em que também aconteceu a popular noite da sardinha assada, com oferta de sardinhas, pão e vinho nas ruas da cidade.

Vila Franca de Xira encheu-se de cor, alegria e animação durante mais uma festa do Colete Encarnado - foto O MIRANTE