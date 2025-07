Associação Juvenil Rossiense tem uma nova geração ao serviço da comunidade

No Rossio ao Sul do Tejo nasceu, no Verão de 2024, uma associação que devolveu dinamismo e pertença à juventude local. Os jovens da Associação Juvenil Rossiense (AJR) trabalham com amor à terra e pretendem fomentar o espírito comunitário na população daquela freguesia do concelho de Abrantes. Jéssica Mendes, tesoureira da associação, explica que tudo começou com conversas informais entre jovens que identificaram uma lacuna na vida social e cultural da freguesia. Faltava algo que promovesse o convívio, desse voz à juventude, reavivasse tradições esquecidas, reaproximando a comunidade. O facto de as festas locais e outros eventos estarem a perder-se também era uma preocupação.

Num instante reuniram-se vários jovens dos 14 aos 29 anos que começaram a meter mãos à obra. Hoje, a associação conta com mais de meia centena de elementos e tem o apoio da junta, câmara municipal e de outros parceiros para levar para a frente os seus projectos. É presidida por Rita Mendes que tem na equipa nomes como Inês Carvalho, Bianca Mendes, Diogo Mendes, João Leitão, Joana Prates, Glória Sampaio, Núria Lopez, Ângela Simões, Sara Cruz, Mariana Oliveira, entre outros “filhos da terra”.

Um dos grandes objectivos da associação é recuperar as “Tasquinhas” que animavam a zona do coreto, com pratos típicos como sardinha assada. Enquanto esse dia não chega, o maior desafio tem sido levar a comunidade para a rua para participar nas iniciativas, como no 25 de Abril, em que se fez uma homenagem aos combatentes do Ultramar, mas que teve pouca adesão. Outro grande desafio tem sido ajudar os jovens da terra a criar condições para que fiquem no território e garantam um desafio profissional.

Sobre momentos marcantes, Jéssica Mendes refere o evento dos “Bolinhos e Santinhos”, dedicado às crianças, o jantar musical solidário para ajudar um jovem da terra a comprar uma cadeira de rodas, entre muitos outros na vida de uma associação que está prestes a completar um ano. A associação está a ser reconhecida fora do Rossio e já participou na Feira de São Matias, uma das grandes iniciativas que marca o calendário anual do concelho. “Queremos que os filhos da terra continuem a saber dar o valor que esta terra merece. Quem quiser acompanhar ou apoiar a Associação Juvenil Rossiense pode seguir-nos nas nossas redes sociais que é onde divulgamos todas as actividades”, sugere.