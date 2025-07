Autarca de Vila Franca de Xira quer Castanheira do Ribatejo no centro do investimento económico da AML

O município de Vila Franca de Xira tem a ambição de vir a criar na Castanheira do Ribatejo a próxima grande zona de investimento económico da Área Metropolitana de Lisboa (AML), isto numa altura em que já ali existe uma plataforma logística, um centro nacional de distribuição da Leroy Merlin e a construção do maior centro de dados (“datacenter”) do país.

A convicção foi avançada pelo presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, durante o lançamento da primeira pedra da obra do novo terminal fluvial da Castanheira que também vai nascer na Castanheira do Ribatejo. “Já temos muitas empresas e indústrias aqui instaladas e com este cais fluvial abre-se ainda mais a possibilidade de abrir este local de investimento”, defendeu. O autarca diz que a esperada duplicação da linha do norte para acolher os comboios de alta velocidade poderá também ser um factor diferenciador, permitindo às empresas escolher um local com utilização multimodal – rodovia, ferrovia e transporte fluvial.

“É neste momento uma das nossas ideias, redesenhar toda a zona norte do concelho para aproveitar as infraestruturas disponíveis e fazer desta zona a próxima grande zona económica da região de Lisboa”, defendeu. Agora o que falta é o apoio do Governo para que alguns dos investimentos necessários, da responsabilidade de organismos do Estado, possam avançar. Um deles será o dessassoreamento do rio, condição importante para vir a permitir uma utilização ainda maior do futuro terminal fluvial, que permitirá, no melhor dos cenários, retirar 400 camiões por dia das estradas.

