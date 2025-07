Meio século depois da revolução dos cravos o saneamento vai chegar a aldeias de Arruda dos Vinhos

Quem vive nas aldeias de Vila Vedra e Tesoureira (Arranhó) vai finalmente poder dizer adeus às fossas cépticas e dar as boas vindas à ligação à rede de saneamento municipal já a partir do próximo ano. Investimentos do município na área do saneamento, superiores a um milhão e cem mil euros, foram apresentados à comunidade pelo presidente do município, Carlos Alves.

Há mais de meio século que António Conde, de Vila Vedra, Arranhó, concelho de Arruda dos Vinhos, não sabe o que é não ter de ligar para a Câmara de Arruda dos Vinhos de três em três semanas a solicitar o esvaziamento da fossa céptica que tem em casa. Ele, e todos os seus vizinhos, nunca tiveram ligação à rede doméstica de saneamento básico municipal.

Um cenário que vai mudar até 2026, com a tão esperada chegada do saneamento básico às aldeias de Vila Vedra e Tesoureira, ambas na freguesia de Arranhó, onde o projecto foi apresentado publicamente à população a 3 de Junho pela equipa projectista e o presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves (PS), que fez da resolução dos problemas de saneamento no concelho uma das suas prioridades. “Espero que isto venha a sair mais barato do que ter de esvaziar a fossa de três em três semanas. É sempre um problema por causa dos maus cheiros, especialmente de verão. É uma coisa boa virem ligar o esgoto mas já o deviam ter feito há muito tempo”, refere António Conde a O MIRANTE.

Em 2013, recorde-se, só 30% do concelho estava com esgotos ligados à rede de saneamento. O objectivo do executivo municipal liderado por Carlos Alves é em 2026 que esse número suba para os 85%. Para o autarca, o saneamento básico é uma questão estrutural muito importante no concelho que precisa de ser olhado como prioridade. “O saneamento é muito importante, assim como a gestão da água, e vamos investir um milhão e 100 mil euros nas obras de saneamento da Carvalha, A Do Mourão, Tesoureira e Vila Vedra”, explicara o autarca numa entrevista recente ao nosso jornal.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE