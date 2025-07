Moradores das Trigosas trabalham em conjunto para promover o espírito bairrista

Há quase uma década Cristiano Conde, professor e sócio-gerente do Colégio Lusitano, decidiu, juntamente com outros moradores, não deixar a Urbanização da Quinta das Trigosas, em Santarém, ao abandono. Com a insolvência do promotor imobiliário, o bairro ficou sem manutenção e a degradar-se, o que motivou a criação de uma associação para cuidar do espaço, unir os vizinhos e dar nova vida ao local. Hoje, a associação conta com mais de uma centena de associados empenhados em transformar a urbanização num verdadeiro lar. “Na altura, o único sítio cuidado era à volta do Colégio Lusitano, que criei com a minha esposa e cunhada. O resto da urbanização estava bastante abandonado e sentimos que era preciso fazer algo para dar vida ao bairro”, explica Cristiano Conde, de 40 anos, professor do primeiro e segundo ciclo e fundador da Associação de Moradores das Trigosas. Com formação em Biologia e uma paixão por ensinar, acreditou sempre que os lugares onde vivemos devem ser uma extensão da nossa casa.

Os moradores arregaçaram as mangas e, com organização, quotas mensais de 10 euros e muitas ideias, começaram a transformar o bairro. Primeiro com pequenas limpezas, depois com festas para unir vizinhos e hoje com projectos mais ambiciosos, como a manutenção do lago e a criação de um pomar comunitário onde cada árvore é apadrinhada por um morador ou uma criança do colégio. Mas não se ficaram por aqui. Para manter limpa a zona florestal, adquiriram cabras, construíram uma vedação e legalizaram tudo, garantindo que o mato está sempre aparado sem recurso a máquinas barulhentas ou químicos. “Todo o dinheiro das quotas é investido na manutenção do bairro e felizmente temos conseguido melhorias duradouras”, destaca o fundador.

Os eventos da comunidade também têm crescido e ajudado a angariar fundos, sendo as festas mais conhecidas a do Dia da Criança, o Halloween e o Trigosas Fest, uma festa com gastronomia e música ao vivo. “O Halloween é a festa mais famosa, mas o Trigosas Fest é único, é um conceito nosso e acontece em Setembro, como forma de celebrar o aniversário da associação. A primeira edição foi inesquecível, porque juntou pessoas que pouco se conheciam e ali começaram a criar verdadeiros laços de comunidade”, recorda.

Uma associação que gosta de fazer

Ao longo dos anos partes da urbanização têm vindo a ser entregues à Câmara de Santarém, mas Cristiano Conde garante que a associação não pode desaparecer, pois a força do bairro está na união de quem lá vive. “Além de cuidar e preservar, ensinamos os moradores e as crianças a agir. Não podemos esperar que tudo apareça feito, mas para isso resultar, tem que haver cooperação com as entidades responsáveis e felizmente temos conseguido essa colaboração”, destaca. Ainda assim, o dirigente admite que nem sempre foi fácil. “No início, muitos vizinhos eram cépticos e acreditavam que tudo deveria ser feito pelas autoridades, mas com o tempo, a associação conseguiu mostrar que cada um pode ter um papel activo na melhoria do lugar onde vive”, vinca.